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    Maria Pedraza, Ibiza'da

    Sosyal medya paylaşımlarıyla keşfedilen Maria Pedraza, şimdilerde Ibiza'da tatil yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 09:09
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 09:27
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    Maria Pedraza, Ibiza'da

    La Casa De Papel dizinde oynadığı rolle ünlenen güzel oyuncu Maria Pedraza, önceki gün Ibiza Adası'nda objektiflere yansıdı.

    25 YAŞINDA

    Tatil sezonunu açan İspanyol oyuncu, denize girerken görüntülendi. Sıcak havanın tadını çıkaran 25 yaşındaki Pedraza, iki renkli iddialı bikinisiyle göz doldurdu.

    Pedraza, kendisini görüntüleyen paparazzilere aldırış etmeden bikinisinin askılarını indirerek denizde güneşlendi. Sıcaktan bunalan oyuncu, ardından kendini serin sulara bıraktı.

    1996 yılında dünyaya gelen Maria Pedraza, oyunculuğun yanı sıra balerin olarak da biliniyor.

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