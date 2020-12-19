Geçen sene tenise veda eden Sharapova, sosyal medya üzerinden evlilik teklifi aldığını açıkladı.

Rus tenisçi Maria Sharapova ve Alexander Gilkes çifti, evlenme kararı aldı.

İki yıldır mutlu bir birliktelik sürdüren Sharapova, müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ve video ile duyurdu.

"EVET DEDİM"

Sharapova, paylaşımında "Tanıştığımız ilk günden itibaren 'Evet' dedim. Bu bizim küçük sırrımız, değil mi Glikes?" mesajına yer verdi.

"BİR ÖMÜR BOYU..."

Glikes da Instagram üzerinden sevgilisi ile olan karesini yayınlayarak "Evet diyerek beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim. Seni bir ömür boyu sevmek için sabırsızlanıyorum." notunu düştü.

Maria Sharapova evleniyor