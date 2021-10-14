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    Marily Manson evini değiştiriyor

    Marilyn Manson, cinsel saldırı suçlamaları sonrası Los Angeles'taki evini 1.75 milyon dolara satışa çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2021 - 03:51
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 04:55
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    Marily Manson evini değiştiriyor

    ABD'li ünlü rock yıldızı Marilyn Manson, son aylarda aktrisler Evan Rachel Wood ve Esmé Bianco da dahil olmak üzere birçok kadının cinsel saldırı ve taciz iddialarıyla karşı karşıya kaldı.

    MAHKEME MANSON'IN İTİRAZLARINI REDDETTİ

    İddiaları reddeden ve hatta Kanye West’in Donda albümünün etkinliğinde de görünen şarkıcının itirazları mahkemece reddedildi.

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    MALİKANESİNİ SATIŞA ÇIKARDI

    Temyizin reddedilmesinden hemen sonra ise ünlü şarkıcı Los Angeles’taki malikanesini satışa çıkardı.

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    EVİ 1926'DA İNŞA EDİLDİ

    1926’da inşa edilen ve 2013’te Manson’ın satın aldığı malikâne; üç yatak odalı, üç banyolu İspanyol evi 2.711 metrekare büyüklüğünde.

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