Marily Manson evini değiştiriyor

Marilyn Manson, cinsel saldırı suçlamaları sonrası Los Angeles'taki evini 1.75 milyon dolara satışa çıkardı.

ABD'li ünlü rock yıldızı Marilyn Manson, son aylarda aktrisler Evan Rachel Wood ve Esmé Bianco da dahil olmak üzere birçok kadının cinsel saldırı ve taciz iddialarıyla karşı karşıya kaldı.

MAHKEME MANSON'IN İTİRAZLARINI REDDETTİ

İddiaları reddeden ve hatta Kanye West’in Donda albümünün etkinliğinde de görünen şarkıcının itirazları mahkemece reddedildi.

MALİKANESİNİ SATIŞA ÇIKARDI

Temyizin reddedilmesinden hemen sonra ise ünlü şarkıcı Los Angeles’taki malikanesini satışa çıkardı.

EVİ 1926'DA İNŞA EDİLDİ

1926’da inşa edilen ve 2013’te Manson’ın satın aldığı malikâne; üç yatak odalı, üç banyolu İspanyol evi 2.711 metrekare büyüklüğünde.