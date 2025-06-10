Markasını 1 milyar dolara satmıştı! Hailey Bieber servetini eşi Justin Bieber ile paylaşmak zorunda

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Hailey Bieber ile Justin Bieber çifti 2018'de New York'ta nikah kıymış, California'da düğün yaparak evlenmişti.

1 MİLYAR DOLAR

Kozmetik markasını 1 milyar dolara satan Hailey Bieber'ın, boşanması durumunda servetini kocası Justin Bieber'la paylaşması gerektiği öğrenildi.

KALİFORNİYA YASALARI

Kaliforniya'da yaşayan ikili, ayrılırsa ikamet ettikleri yere bakılıyor. California yasaları, evlilik sırasında edinilen her şeyin ortak mülkiyet olduğunu kabul ediyor. Evlendikleri sırada Justin Bieber'ın mal varlığı daha fazla olduğundan, Hailey Bieber'ın bu haklarını korumak için ortak servet anlaşması yaptığı düşünülüyor. Çiftin bir çocuğu var.