Martha Stewart 81 yaşında dergi kapağı oldu

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Eski model, televizyonun önde gelen isimlerinden 81 yaşındaki Martha Stewart, ülkenin en eski spor dergilerinden biri olan Sports Illustrated’ın kapağı için poz verdi.
Amerika Birleşik Devletleri’nde 1954 yılından beri yayınlanan spor dergisi için poz veren Stewart, her yıl mayo ve bikini modasına özel ayrı bir sayı yapan derginin bu özel sayısının kapağında yer almasıyla ilgili şunları söyledi:
"En yaşlı kişi ben olacağım"
“Sports Illustrated Swimsuit’in kapağında yer alacağımı duyduğumda ‘Ah, bu çok iyi’ diye düşündüm. Sanırım Sports Illustrated’ın kapağında yer alan en yaşlı kişi ben olacağım. Yaşı pek düşünmem ama bunun tarihi bir olay olduğunu ve gerçekten iyi görünmemin daha iyi olacağını düşündüm.”