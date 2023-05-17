Martha Stewart 81 yaşında dergi kapağı oldu Martha Stewart, Sports Illustrated dergisinin şimdiye kadarki en yaşlı kapak modeli oldu ve 81 yaşında mayoyla poz verdi.

ensonhaber.com

Eski model, televizyonun önde gelen isimlerinden 81 yaşındaki Martha Stewart, ülkenin en eski spor dergilerinden biri olan Sports Illustrated’ın kapağı için poz verdi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde 1954 yılından beri yayınlanan spor dergisi için poz veren Stewart, her yıl mayo ve bikini modasına özel ayrı bir sayı yapan derginin bu özel sayısının kapağında yer almasıyla ilgili şunları söyledi:

"En yaşlı kişi ben olacağım"