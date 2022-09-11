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    Mary Reynolds, Kraliçe Elizabeth'e benzerliğiyle dikkat çekiyor

    Çeşitli yapımlarda rol alan Reynolds, Kraliçe'nin ölümünden sonra işini bıraktı. Reynolds, "Ona benzemek büyük bir ayrıcalıktı" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2022 - 12:33
    • Güncelleme : 11.09.2022 - 12:49
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    Mary Reynolds, Kraliçe Elizabeth'e benzerliğiyle dikkat çekiyor

    İngiltere'de yaşayan Mary Reynolds, 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2'nci Elizabeth'e olan benzerliğiyle göze çarpıyor.

    89 yaşındaki Reynolds, fiziksel benzerliği sayesinde pire tozu reklamında oynadı.

    Kraliçe Elizabeth'e benziyor

    Reynolds, büyük çıkışını Doctor Who dizisinin 25'inci yıl dönümü dizisinde Kraliçe'yi oynadığı rolüyle yaptı.

    Ayrıca 1990 yılında Sir Roger Moore ile birlikte oynadığı Bullseye adlı komedi filminde de Kraliyet üyesi olarak rol aldı.

    Ölüm haberinden sonra işini bıraktı

    Ancak Reynolds, profesyonel iş hayatının üzerinden geçen 34 yılın ardından, Kraliçe Elizabeth'in ölümü nedeniyle kariyerinden vazgeçti.

    Söz konusu isim, verdiği kararın zor olduğunu fakat Kraliçe'ye "saygıdan" böyle bir adım attığını söyledi.

    Mary Reynolds, Kraliçe Elizabeth e benzerliğiyle dikkat çekiyor #1

    "Ona benzemek büyük bir ayrıcalıktı"

    Essex'te yaşayan Reynolds, "Ona benzemek büyük bir ayrıcalıktı çünkü o çok inanılmaz. Artık bir devir değişti, her şey çok garip olacak." dedi.

    Mary Reynolds, İngiliz Kraliçe'nin ölümünden bahsederken, "Bir gün önce televizyon izliyordum ve bazı kötü haberlerin olacağını hissettim." diye konuştu.

    Üzüntüsünü dile getirdi

    Metro'nun haberine göre, iki kutu dolusu şapkası olduğunu anlatan oyuncu, "Artık onlara ihtiyacım olmayacak. Bu beni çok üzüyor." ifadelerini kullandı.

    Mary Reynolds, Kraliçe Elizabeth e benzerliğiyle dikkat çekiyor #2

    Mary Reynolds, Kraliçe Elizabeth e benzerliğiyle dikkat çekiyor #3

    Mary Reynolds, Kraliçe Elizabeth e benzerliğiyle dikkat çekiyor #4


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