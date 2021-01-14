Euro
9.0142
0.15%
Dolar
7.4095
0.09%
Altın
438.55
-0.22%
Borsa
1.559
0%
Bitcoin
275.499
9.31%
EXEN Coin
11.61
1.75%
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Maskesiz Bruce Willis eczaneden çıkarıldı

    Bruce Willis, koronavirüs salgınını hiçe sayıp maskesiz dışarıda gezerken görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2021 - 07:37
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 07:38
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Maskesiz Bruce Willis eczaneden çıkarıldı

    Dünyaca ünlü ABD'li aktör Bruce Willis, Los Angeles'ta bir eczanede objektiflere yansıdı.

    MASKE TAKMIYOR

    Koronavirüs salgınından bu yana kurallara uymayan 65 yaşındaki oyuncu, maske takmayı reddedince eczaneden çıkması istendi.

    ECZANEDEN ÇIKARILDI

    Willis, kendisinden eczaneden çıkmasının istenmesinin ardından dışarıda da paparazziler tarafından görüntülendiğinde maskesini takmamaya devam etti.

    Boynunda bandanası bulunan usta aktörün, onu kolayca yüzüne doğru kaldırabilmesi mümkünken maske takmama ısrarı çevredekileri şaşırttı.

    Maskesiz Bruce Willis eczaneden çıkarıldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir