Maskesiz Bruce Willis eczaneden çıkarıldı

Bruce Willis, koronavirüs salgınını hiçe sayıp maskesiz dışarıda gezerken görüntülendi.

Dünyaca ünlü ABD'li aktör Bruce Willis, Los Angeles'ta bir eczanede objektiflere yansıdı.

MASKE TAKMIYOR

Koronavirüs salgınından bu yana kurallara uymayan 65 yaşındaki oyuncu, maske takmayı reddedince eczaneden çıkması istendi.

ECZANEDEN ÇIKARILDI

Willis, kendisinden eczaneden çıkmasının istenmesinin ardından dışarıda da paparazziler tarafından görüntülendiğinde maskesini takmamaya devam etti.

Boynunda bandanası bulunan usta aktörün, onu kolayca yüzüne doğru kaldırabilmesi mümkünken maske takmama ısrarı çevredekileri şaşırttı.