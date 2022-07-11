Massaka, Killa Hakan ile hastaneden fotoğraf paylaştı: Dualarımız kabul oldu

Massaka, Killa Hakan ile hastaneden fotoğraf paylaştı: Dualarımız kabul oldu

Yoğun bakıma kaldırıldıktan sonra iyileşme gösteren rapçi Killa Hakan hastaneden poz verdi.

Geçtiğimiz Mart ayında koronavirüse yakalandıktan sonra bağışıklık sistemi çöken rapçi Killa Hakan yoğun bakıma alınmıştı.

Ardından sağlık durumu iyi yönde seyreden Killa Hakan yoğun bakımdan normal servise alındı.

Killa Hakan'nın hayranlarını sevindiren haber rapçi Massaka'dan geldi.

"Her şey yolunda"



Sosyal medya hesabından Killa hakan ile fotoğrafının olduğu bir paylaşımda bulunan Massaka, “Allah’a çok şükür. Her şey yolunda. Dualarımız kabul oldu” ifadelerini kullandı.



