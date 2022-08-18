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- MasterChef Mehmet Şef Yemekteyiz yarışmacısı çıktı
MasterChef Mehmet Şef Yemekteyiz yarışmacısı çıktı
Masterchef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya, eski görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
- Haber Merkezi
- 18.08.2022 - 12:12
- Güncelleme : 18.08.2022 - 12:23
Tv8 ekranlarında yayınlanan ve kanalın en beğenilen programlarından biri olan Masterchef Türkiye isimli yarışma programında Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ile beraber jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya'nın ski bir görüntüsü ortaya çıktı.
Yalçınkaya'nın geçmişte Yemekteyiz programında yarıştığı ortaya çıktı.
Şefler yarıştı
Yemekteyiz adlı yarışma programının o dönem yayınlanan ve Mehmet Yalçınkaya'nın da katıldığı bölümlerde ünlü şefler yarışmacı kozlarını paylaşmıştı.
MasterChef Mehmet Şef Yemekteyiz yarışmacısı çıktı VİDEO