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    MasterChef Mehmet Şef Yemekteyiz yarışmacısı çıktı

    Masterchef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya, eski görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2022 - 12:12
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 12:23
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    MasterChef Mehmet Şef Yemekteyiz yarışmacısı çıktı

    Tv8 ekranlarında yayınlanan ve kanalın en beğenilen programlarından biri olan Masterchef Türkiye isimli yarışma programında Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ile beraber jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya'nın ski bir görüntüsü ortaya çıktı.

    Yalçınkaya'nın geçmişte Yemekteyiz programında yarıştığı ortaya çıktı.

    Şefler yarıştı

    Yemekteyiz adlı yarışma programının o dönem yayınlanan ve Mehmet Yalçınkaya'nın da katıldığı bölümlerde ünlü şefler yarışmacı kozlarını paylaşmıştı.

    MasterChef Mehmet Şef Yemekteyiz yarışmacısı çıktı VİDEO

    MasterChef Mehmet Şef Yemekteyiz yarışmacısı çıktı #1

    MasterChef Mehmet Şef Yemekteyiz yarışmacısı çıktı #2

    MasterChef Mehmet Şef Yemekteyiz yarışmacısı çıktı #3

    MasterChef Mehmet Şef Yemekteyiz yarışmacısı çıktı #4


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