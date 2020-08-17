MasterChef'in 16 kişilik kadrosu tamamlandı

Son eleme gecesinde ana kadroya giren 15'nci isim Adana kebabı en iyi yapan Gülşah olurken, son yarışmacı şeftali meyvesiyle yaratıcılık yemeği yapan Ebru oldu.

Büyük bir beğeni ile izlenen MasterChef Türkiye’nin dün akşamki bölümünde, 16 kişilik ana kadronun son iki ismi belli oldu.

Ana kadroya girebilmek için günlerce kıyasıya mücadele eden yarışmacılar son eleme gecesinde ise 'Adana kebap' için kolları sıvadı.

AREM, DİĞER TURDA YARIŞMAK İSTEMEDİ

Verilen süre tamamlandıktan sonra yemeğini istediği kıvama getiremeyen Arem, şeflere, "Ben diğer tura girmek istemiyorum. En iyi yaptığım ürünü yapamadıktan sonra diğer turda yarışmak istemem" açıklamasını yaptı.

Somer Şef'in sinirlendiği anlar

"MESLEĞİNE SAYGIN OLSUN"

Somer Şef de Arem'in bu sözlerine sinirlenerek, "Sen her kaybettiğinde bunu mu yapacaksın? Bu mu senin meslek ahlakın? Bence çık git. Mesleğine saygın olsun. Yemek yap şov yapma. Sana bunu ilk geldiğin günden beri söylüyorum" sözleriyle tepki gösterdi.

EN İYİ KEBABI GÜLŞAH YAPTI

Daha sonra yapılan diğer yemekleri tadımlayan şefler son 16'ya girecek ilk ismi belirledi. Şeflerin kararı üzerine Adana kebap yemeğini en iyi yapan ilk isim Gülşah oldu.

Adını ana kadroya yazdıran Gülşah, "Çok zor bir yedi sene geçirdim. Çok düştüm, çevremdeki insanlar izliyorsa kesin ağlıyordur. Her seferinde tek başıma kalktım" sözleriyle gözyaşlarına boğuldu.

YARATICILIK OYUNU SON ADAYI BELİRLEDİ

MasaterChef'teki son aday ise yaratıcılık oyunu ile belirlendi.

6 yarışmacının hünerlerini sergilediği yaratıcık oyununda ana ürün şeftali oldu.

MasterChef'te ana kadroya giren son iki isim belli oldu

ÖNLÜĞÜ KAPAN İSİM EBRU OLDU

30 dakikalık sürede şeftaliyi yemeklerinde en iyi kullanan Ebru, MasterChef 2020'nin son yarışmacısı olarak beyaz önlüğü giymeye hak kazandı.