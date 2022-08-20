MasterChef'te Dilan ile tartışan Fatma Nur fenalık geçirdi

Balkonda tartışmaya başlayan ikili arasında nabızlar yükseldikçe yükseldi. Dilan'ın arkadaşlarına 'alın şunu yanımdan' dediği Fatma Nur, nabzını kontrol ettirdikten sonra ağlamaya başladı.

TV8 ekranlarının merakla izlenen yarışması MasterChef Türkiye yeni bir olayla gündeme geldi.

Sezon yarışmacılarından Fatma Nur Uçar, çeşitli olaylarlarıyla çok konuşulanlar arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı ile arasında tartışma çıktığı, yapım ekibinin araya girmesiyle olayın sonlandığı iddia edilmişti.

Bu kez yaşanan olay yarışmacılar arasında.

Dilan ile Fatma Nur tartıştı

Diğer yarışmacılar şeflere yemek hazırlarken balkonda bulunan Barış ile Fatma Nur konuşmaya başladı. Bu sırada "Boş iddia ve sözlerden etkilenmiyorum. Kıyamam diyorum, canım diyorum" dedi.

Bu cümleleri üzerine alınan Dilan ise araya girerek, "Bana mı söyledin sen o lafı" şeklinde karşılık verdi.

"Mobing yapmadan konuşmak zorundasın"

Fatma Nur'un "Senin doğal halin böyle saldırgan sanırım" cümleleriyle deliye dönen Dilan ise "Ben normalde saldırgan biri değilim ama dün yanlış tarif veriyorum demen doğru değildi. Benim ekip arkadaşlarıma kalkıp yanlış yaptırmaya çalışıyorum diyemezsin. Şu an burada oturuyorsun diye aşağıdaki insanlardan üstün sayılmazsın. Aşağıdaki herkes saygı çerçevesinde, mobing yapmadan konuşmak zorundasın. İki gün önce sen de aşağıdaydın onlar gibi." ifadelerini kullandı.

Fatma Nur'un konuşmalarına dayanamayan Dilan, yanındaki arkadaşlarına "Allah aşkına alın şunu yanımdan " dedi.

Sinirlenip fenalık geçirdi

Yaşananların hemen ardından bölgeyi terk eden Fatma Nur, arkadaşlarına nabzını kontrol ettirdi. "Nabzımı kontrol edin iyi değilim" diyen Fatma Nur bir süre sonra hızlı nefesler alarak ağlamaya başladı. Baygınlık geçirme derecesine gelen Fatma Nur'a ekipler müdahale etti.