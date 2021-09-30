MasterChef'te Emre Büber ile Hasan Biltekin arasında atasözü gerilimi

MasterChef'te Emre Büber ile Hasan Biltekin arasında atasözü gerilimi

MasterChef Türkiye’de Emre Büber’in bir tabağa fazlaca müdahale edilmesi üzerine söylediği atasözü geceye damgasını vurgu. Hasan Biltekin ile Büber arasında gerilim yaşandı.

TV8 ekranlarında yayınlanan, MasterChef Türkiye programı, birbirinden farklı tarifleri seyircileri ile buluşturmaya devam ediyor.

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyesi olduğu yarışmada, zaman zaman tansiyon yükseliyor.

Yarışmanın stresinden dolayı sinirleri gerilen yarışmacılar, birbirlerine karşı sert ifadeler kullanıyor.

5 KITADAN 5 FARKLI YEMEK YAPILDI

Dün akşam ekranlara gelen MasterChef’te, takımlar ikişerli gruplar halinde yarıştı.

Yarışmacılar, şeflerin isteği üzerine 5 kıtadan 5 farklı yemeği en hızlı şekilde yapmaya çalıştı.

KIRMIZI TAKIM TABAĞI KAZANDI

Hasan Biltekin ile ana kadroya yeni dahil olan Pelin Zaman mavi takım adına yarışırken, Emre Büber ile Safanur Bol kırımızı takımda yarıştı.

Tadım masasına gelen tabaklardan şeflerin beğenisini kazanan Emre Büber ile Safanur’un Bol’un yaptığı tabak oldu.

MasterChef'te Emre Büber ile Hasan Biltekin arasında atasözü gerilimi VİDEO



“HOROZU ÇOK OLAN KÖYÜN SABAHI GEÇ OLUR”

Pelin Zaman’a hamurunun kalın olduğunun söylenmesi üzerine, Zaman balkondaki diğer yarışmacılardan gelen yönlendirmeleri dinleyerek ilerlediğini söyledi. Zaman, mavi takım kaptanı Tahsin Küçük’ün yönlendirmesiyle hamuru açmayı bıraktığını belirtti. Aynı takımdaki Azize Polat’ın da hamurun kalın olduğunu söylediği anlar, Danilo Şef’in dikkatinden kaçmadı.

Aynı takımdan farklı kişilerin yönlendirmeleri ile ortaya çıkan tabağa yönelik Emre Büber, “Horozu çok olan köyün sabahı geç olurmuş.” atasözünü söyleyerek olayı özetledi.

ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Hasan Biltekin, Emre Büber’in kullandığı atasözüne aşırı tepki vererek Büber’in üzerine yürüdü. Büber, “Hasan yükselme boş yere. Atasözü. Küfür mü ettik?” diyerek karşılık verdi.

Kısa sürede yükselen tansiyon, yarışmacıların araya girmesiyle normale döndü.