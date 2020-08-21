MasterChef'te ilk ödül oyununu kazanan yarışmacı belli oldu

MasterChef yarışma programında, iki etaptan oluşan MasterClass'ı kazanan ilk isim, sınırlı malzeme ve öğrendikleri yöntemle en iyi tabağı çıkaran Serhat oldu.

Büyük bir beğeni ile izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde, Mehmet Şef tarafından bu senenin ilk MasterClass'ı verildi.

Usta şef yarışmacılara; estetik, doğru ve hızlı bir şekilde sebze doğramayı gösterirken, deniz mahsülleri ile et kesimini ve temizlemesini de öğretti.

Yarışmacılar da Mehmet Şefi'n gösterdiği ayrıntıların ardından öğrendiklerini uygulamaya koyuldu.

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Lezzet yarışmasının ilk MasterClass'ında başarılı olan isimler ise Berk, Serhat, Uğur ve Barbaros oldu.

Dört isim de MasterClass'da öğrendiklerini sınırlı malzemeyle ve yaratıcılıklarını kullanarak yeni bir tabak hazırladı.

MASTERCLASS'IN İLK BİRİNCİSİ SERHAT OLDU

Şeflerin tadımlarının ardından final oyununda gecenin kazanan ismi ise Serhat oldu.

En iyi tabağı çıkaran Serhat, profesyonel mutfak ekipmanının sahibi oldu.

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