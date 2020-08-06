MasterChef’te son 16’ya kalan üçüncü isim belli oldu

32 yaşındaki Gıda Mühendisi Özgül Coşar, yaptığı vegan içli köfteyle şefleri şaşırtarak 3’üncü ana kadro yarışmacısı olmaya hak kazandı.

MasterChef Türkiye'de final turunun üçüncü gününde 14 yarışmacı arasından 4 isim, günün final oyunu için karşı karşıya geldi.

3’üncü ana kadro yarışmacısının belli olacağı final oyununda yarışmacılardan, zeytinyağlı vegan bir yemek yapmaları istendi.

EN İYİ ZENTİNYAĞLI YEMEKLER YARIŞTI

Öte yandan yarışmacılara 2 dakika da düşünme süresi verildi.

Tüm hünerlerini sergilemeleri için yarışmacılar, 40 dakikada en iyi yorumladıkları zeytinyağlı yemeklerini şeflerin beğenisine sundu.

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ŞEFLER İÇLİ KÖFTESİNE HAYRAN KALDI

32 yaşındaki Gıda Mühendisi Özgül Coşar; Berker, Esra, Serhan arasında geçen yarışta yaptığı vegan içli köfteyle en iyi yemeği çıkaran ve ana kadroda olmaya hak kazanan yarışmacı oldu.

Özgül yaptığı yemekle, şefleri bile şaşırttı.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 KADROSU

MasterChef Türkiye 2020 ana kadrosu şimdilik Serhat, Duygu ve Özgül’den oluşuyor.