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    Masumlar Apartmanı, sezon finaliyle izleyicileri ekrana kilitledi

    Salı akşamları TRT ekranlarında seyircileriyle buluşan Masumlar Apartmanı, 8 haziran tarihinde sezon finali yaparak sevenlerine kısa süreliğine ara verdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2021 - 04:08
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 04:34
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    Masumlar Apartmanı, sezon finaliyle izleyicileri ekrana kilitledi

    TRT'de güçlü kadrosu ve sıra dışı senaryosuyla yayında olan Masumlar Apartmanı, 37. bölüm sezon finaliyle izleyicileri ekranların başına kilitledi.

    Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı sezon finalinde, izleyici Naci'nin gidişine, İnci ve Han'ın başına gelenlere şok olurken, Han'ın Naci'ye yaptıklarını öğrenen İnci'nin, karnındaki bebeğiyle hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü.

    37. BÖLÜMDE NELER OLDU?

    İnci’nin gerçekleri öğrenmesinin ardından Han İnci’nin onu terk etmemesi için ikna etmeye çalışır. İnci ise kararlıdır. O sırada İnci’nin öğrendiği başka bir gerçek ise olayların akışını tamamen değiştirecektir.

    Safiye bir yandan Han ve İnci’nin yaşadıklarına üzülür, ailesini toparlamaya çalışırken, diğer yandan da Naci’nin gidişinin yaklaşmasıyla karmakarışık duygular içindedir.

    Esat ise Gülben’in neden onunla görüşmediğini öğrenmek için çırpınır ve sonunda Gülben’le konuşmayı başarır.

    Masumlar Apartmanı, sezon finaliyle izleyicileri ekrana kilitledi #1

    YENİ SEZON NE ZAMAN?

    Masumlar Apartmanı dizisinin yeni sezon tarihiyle ilgili henüz açıklama gelmedi. Ancak dizilerin eylül ayında başlamasından dolayı Masumlar Apartmanı'nın da eylülün ilk haftasında başlaması tahmin ediliyor.

    Masumlar Apartmanı dizisinden İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah yerine gelecek oyuncu izleyicileri tarafından merak ediliyor.

    Masumlar Apartmanı, sezon finaliyle izleyicileri ekrana kilitledi #2

    Masumlar Apartmanı, sezon finaliyle izleyicileri ekrana kilitledi #3

    Masumlar Apartmanı, sezon finaliyle izleyicileri ekrana kilitledi #4

    Masumlar Apartmanı, sezon finaliyle izleyicileri ekrana kilitledi #5

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