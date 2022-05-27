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    Masumlar Apartmanı'nın final sahnesi Merve Dizdar'ı zorladı

    Başarılı oyuncu Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı'nın final sahnesinde yaşadıklarını özetleyen bir fotoğraf yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2022 - 08:47
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    Masumlar Apartmanı'nın final sahnesi Merve Dizdar'ı zorladı

    TRT'nin ekranlara veda eden reyting rekorları kıran  'Masumlar Apartmanı' dizininin başrolünde yer alan oyuncu Merve Dizdar, final sahnesinde hipotermi olduğunu söyledi.

    Sempatik oyuncu, yapımın son sahnesinde Birkan Sokullu ve Ezgi Mola'yla birlikte denize girdi. Merve Dizdar, kamera arkasındaki eğlenceli anlarını Instagram hesabından yayınlandı.

    'Hipotermiye giriş'

    Oyuncu, üşüdüğü anlardaki fotoğrafını 'Hipotermiye giriş' notuyla paylaştı.

    Masumlar Apartmanı nın final sahnesi Merve Dizdar ı zorladı #1

    Masumlar Apartmanı nın final sahnesi Merve Dizdar ı zorladı #2


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