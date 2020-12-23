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    Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer'in paylaşımları

    Masumlar Apartmanı'nda Neriman karakterine hayat veren Gizem Katmer, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2020 - 12:10
    • Güncelleme : 23.12.2020 - 12:19
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    Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer'in paylaşımları

    Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman karakterini canlandıran Gizem Katmer, artık ünlü bir isim.

    SPOR YAPIYOR

    Sosyal medyadaki neşeli paylaşımlarıyla şimdiden dikkat çekmeyi başaran Katmer'in fotoğraflarına, hayranları tarafından beğeni yağıyor.

    Sık sık spor yaparken paylaşımlar yapan Katmer, şu sıralar kilo vermek için uğraşıyor.

    "KEYİF ALIYORUM"

    Genç yaşında kariyerine başarılı bir giriş yapan oyuncu, verdiği bir röportajda dizide en zorlandığı sahnenin küvet sahnesi olduğunu "Zorlandığım sahneler, bana daha fazla keyif veriyor." sözleriyle dile getirmişti.

    "ŞANSLIYIM"

    Neriman'ın aksine çok mutlu bir çocukluk geçirdiğini anlatan Katmer, birbirini seven bir anne-babayla büyüdüğünü ve her konuda desteklendiği için çok şanslı olduğunu belirtmişti.

    Gizem Katmer, 1998 yılında doğdu. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Sahne Sanatları ve Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi.

    Masumlar Apartmanı nın Neriman ı Gizem Katmer in paylaşımları #1

    Masumlar Apartmanı nın Neriman ı Gizem Katmer in paylaşımları #2

    Masumlar Apartmanı nın Neriman ı Gizem Katmer in paylaşımları #3

    Masumlar Apartmanı nın Neriman ı Gizem Katmer in paylaşımları #4

    Masumlar Apartmanı nın Neriman ı Gizem Katmer in paylaşımları #5

    Masumlar Apartmanı nın Neriman ı Gizem Katmer in paylaşımları #6

    Masumlar Apartmanı nın Neriman ı Gizem Katmer in paylaşımları #7

    Masumlar Apartmanı nın Neriman ı Gizem Katmer in paylaşımları #8

    Masumlar Apartmanı nın Neriman ı Gizem Katmer in paylaşımları #9

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