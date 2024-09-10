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Mauro Icardi ile Wanda Nara ile Arjantin’de bir araya geldi

Mauro Icardi ile Wanda Nara ile Arjantin’de bir araya geldi Adana Demirspor maçında sakatlanınca tedavisi için ülkesi Arjantin'e giden Icardi, kendisine boşanma davası açan Wanda Nara ile objektife takıldı.