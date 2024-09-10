Wanda Nara, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den ayrılacağını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.
Boşanmayı açıkladığı günden beri gündemden düşmeyen Nara, ayrılığı Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurmuştu ve 'aile olarak kalacaklarının' altını çizmişti.
ARJANTİN BULUŞMASI
Uzun süredir yan yana gözükmeyen çifti, Icardi’nin sakatlığı buluşturdu.
Evliliklerinde kriz olan Mauro Icardi ile Wanda Nara, ülkeleri Arjantin’de bir araya gitti.
Mauro Icardi'nin River Plate antenman merkezinde görüntüleri Arjantin basınının gündem oldu. Elde edilen bilgiye göre Icardi, Wanda Nara'nın Maxi Lopez'den olan oğlu Valentino Lopez'in tesislerde oynanan maçını izlemeye geldi.
Wanda Nara geçtiğimiz yaz, Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Icardi’yi sosyal medyadan takibi bırakmıştı.
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