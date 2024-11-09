Mauro Icardi, Simge Sağın'ı takibe aldı

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Wanda Nara ve Mauro Icardi, bir kez daha ayrıldı...

Karmaşık bir ilişkileri olan ve boşanmanın eşiğinden dönen çiftten Wanda, Arjantinli Rapçi L - Gante ile canlı yayında öpüştü.

Bunun üzerine alyansını çıkaran ve Wanda'yı da silen yıldız isimden herkesi şaşırtacak bir hamle geldi.

SİMGE İLE TAKİPLEŞTİ

Mauro Icardi, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında 'Aşkın Olayım'a düet yaptığı şarkıcı Simge Sağın'ın sosyal medya hesabını takibe aldı.

"BELLİ OLMAZ"

Icardi ile yakıştırılan Simge Sağın; "Icardi ile bizi müzik bağladı, hâlâ aynı şey geçerli. Onların mutlu olmalarını istiyorum. İlerde neyin ne olacağı hiç belli olmaz, büyük konuştuğum tüm lokmaları yediğim için yorum yapmak istemiyorum." demişti.