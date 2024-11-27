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Haber Merkezi

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle ülkesi Arjantin'e gitmişti. Wanda Nara ile yaşadığı ilişki ile gündemden düşmeyen Mauro Icardi, geçtiğimiz haftalarda boşanma aşamasında olduğu Wanda'nın filtresiz halini paylaşmıştı.

Galatasaraylı futbolcu, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, Wanda'nın kendisini evinin önünde taciz ettiğini öne sürmüştü.

DÖVMEYİ SİLDİRDİ

Icardi, şimdi de sosyal medya hesabından yeni hayatından kareler yayınladı.

Tatilde olan ünlü isim, eline fotoğraf makinesi aldı ve yeni hayatından kareler yayınladı.

Ayrıca yıldız futbolcunun boğazındaki dövmeyi sildirmesi gözlerden kaçmadı.