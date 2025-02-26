Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez ile İstanbul'u gezdi! Tarihi yerleri gördüler

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Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi gündemden düşmüyor.

İSTANBUL TURU

Icardi ve boşanma sürecinde olduğu eski eşi Wanda Nara, bu kez ayrı ayrı İstanbul'a geldi. Wanda Nara ödül almak için gelirken Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez'i de alarak Fenerbahçe maçını izlemeye gitti.

TANINMAK İSTEMEDİ

Maç sonrası Mauro Icardi ve sevgilisi İstanbul'da tura çıktı. İstanbul'un tarihi yerlerini gezen çiftten ünlü futbolcu, tanınmamak için maske taktı.