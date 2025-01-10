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Haber Merkezi

İki kızının annesi şu sıralar boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara'nın ihanetiyle sarsılan Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, gündemden düşmüyor.

Ünlü futbolcu son paylaşımıyla Wanda Nara'yı affedeceğinden korkan hayranlarının içine su serpti.

Wanda Nara ile ayrılan Icardi'nin yeni sevgilisinin China Suarez olduğu iddiaları gündemde yer alıyordu. Arjantinli yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem iddiaları doğruladı hem de aşkını ilan etti.

"OLMAN GEREKEN YER"

Icardi paylaşımında; "Olmam gereken yerdeyim. En güzel hikayeler beklenmedik anlarda başlar. Kader" ifadelerini kullandı.

DEMET AKALIN YORUM YAZDI

Her zaman konuşmalarıyla gündem olan Demet Akalın'dan yeni aşka yorum gecikmedi. Instagram hesabından yorum yapan Demet Akalın yaptığı yorumda, "3 çocuğu var gencecik maşallah" dedi.