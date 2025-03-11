Mauro Icardi'den sonra! Wanda Nara'nın borç batağında olduğu iddia edildi

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın yaşadıkları gündemden düşmüyor. Olaylı bir şekilde boşanma süreci geçiren ünlü çiftten Wanda Nara hakkında şimdi de başka bir iddia ortaya atıldı.

CEZA YEDİ

Yanina Latorre, Wanda Nara’nın yüklü miktarda borcu olduğunu iddia etti. Latorre; "Wanda, 240 milyon peso (8.2 milyon TL) para cezası yedi. Ne yazık" ifadelerini kullandı.

Wanda Nara, borç batağında olduğuna ilişkin iddiaların aksine lüks hayatından ödün vermiyor. Sık sık özel uçaklarla seyahat ediyor.