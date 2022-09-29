Maya Hawke, İç çamaşır mankeni oldu

Maya Hawke, İç çamaşır mankeni oldu

İç çamaşırı markası için kamera karşısına geçen Uma Thurman ve Ethan Hawke'ın kızı Maya Hawke, pozlarıyla beğeni topladı.

Geçtiğimiz yıllarda disleksi (öğrenme bozukluğu) olduğunu açıklayan Uma Thurman ve Ethan Hawke'nin kızı Maya Hawke, manken olarak sektöre girdi.

Çok beğenildi

Ünlü isim, en son dünyaca ünlü bir marka için iç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçti. Maya Hawke'a beğeni yağdı.

Ünlü marka, Hawke’tan önce de Kendall Jenner, Justin Bieber, Kardashian kız kardeşler, Kate Moss ve Mark Wahlberg ile çalışmıştı.