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    Maya Hawke, İç çamaşır mankeni oldu

    İç çamaşırı markası için kamera karşısına geçen Uma Thurman ve Ethan Hawke'ın kızı Maya Hawke, pozlarıyla beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2022 - 12:20
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 12:45
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    Maya Hawke, İç çamaşır mankeni oldu

    Geçtiğimiz yıllarda disleksi (öğrenme bozukluğu) olduğunu açıklayan Uma Thurman ve Ethan Hawke'nin kızı Maya Hawke, manken olarak sektöre girdi.

    Çok beğenildi

    Ünlü isim, en son dünyaca ünlü bir marka için iç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçti. Maya Hawke'a beğeni yağdı.

    Ünlü marka, Hawke’tan önce de Kendall Jenner, Justin Bieber, Kardashian kız kardeşler, Kate Moss ve Mark Wahlberg ile çalışmıştı.

    Maya Hawke, İç çamaşır mankeni oldu #1

    Maya Hawke, İç çamaşır mankeni oldu #2


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