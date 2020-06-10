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    Mazhar Alanson: Özkan Uğur iyiye gidiyor

    Mazhar Alanson, yakın arkadaşı Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2020 - 11:21
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    Mazhar Alanson: Özkan Uğur iyiye gidiyor

    MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, geçtiğimiz günlerde ikinci kez kanser tedavisi görmeye başladı.

    "ÖZLEDİK"

    Özkan Uğur ve Fuat Güner ile çekilen eski bir karesini yayınlayan Alanson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

    "Biz hem birbirimizi, hem sizi özledik. Yeni şarkılar ekliyoruz. İnşallah uzun bir konser olacak, MFÖ'ye doyacaksınız. Bu arada Özkan dualarınızla iyiye gidiyor. Hepinize MFÖ'den sevgiler."


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