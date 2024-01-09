Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden kalça kasını gösterdi

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Hem MFÖ grubu solistlerinden Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor.
Spor salonundan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Suden'in kaslı görüntüsüne yorum yağıyor.
Hafta 5 gün spor
Haftanın 5 günü spor yapan Biricik Suden, inanılmaz bir görününme kavuştu.
"Kadrimi, kıymetimi bilin"
Instagram hesabından sık sık paylaşımda bulunan Suden, bu kez spor taytını giyip kalça kasını sergiledi. Suden, pozunu 912 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından "Kadrimi, kıymetimi bilin postu' notuyla paylaştı.
Kaslı vücudu yüzünden sürekli eleştirilen Suden'in son pozlarına beğeni ve yorum yağdı.
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