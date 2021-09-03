Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson, ilk eşi ve çocuklarının annesi Hale Alanson'u kaybettiklerini duyurdu.

Mazhar Alanson ile 1972-2002 yılları arasında evli kalan Ankara Opera ve Balesi'nin kadrolu sanatçısı Hale Alanson hayatını kaybetti.

KÖTÜ HABERİ MAZHAR VERDİ

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden Hale Alanson'un ölüm haberini eski eşi Mazhar Alanson duyurdu.

"GÖNLÜMÜZDE YAŞAYACAK"

Eski eşinin fotoğrafını paylaşan ünlü müzisyen, "İlk eşim Hale Alanson hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ben ve çocuklarım büyük üzüntü içindeyiz. İlk eşim Hale'yi hiç unutmayacağım. Benim, çocuklarımız Hilmi ve Eda'nın gönlünde hep yaşayacaksın Hale..." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.