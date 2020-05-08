Mazhar Alason'dan Özkan Uğur paylaşımı

En Son Haber

Mazhar Alanson, Özkan Uğur'un gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını yayınladı.

MFÖ grubunun solistlerinden Mazhar Alanson, Özkan Uğur'un yıllar öncesine ait bir fotoğrafını paylaştı. Usta müzisyen, Özkan Uğur ile oğlu Alişan'ın benzerliğine dikkat çekti.

"AYNI OĞLU"

Alanson paylaşımına, 'Aynı oğlu Alişan' notunu düştü. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraf, binlerce beğeni aldı.

Ünlü sanatçı Özkan Uğur, 1989 yılında Aysun Aslan ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin Alişan adında bir oğlu var.