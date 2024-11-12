Megan Fox, dördüncü kez anne oluyor

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Megan Fox, anne oluyor...

Bir önceki hamileliğinde düşük yapan güzel isim, müjdeyi sosyal medya hesabından açıkladı.

Paylaştığı fotoğrafa hamilelik testinin pozitif olduğu kareyi de ekleyen 38 yaşındaki Fox, nişanlısı Kelly’yi etiketledi.

''HOŞ GELDİN''

Sosyal medyadan paylaştığı kareye yıldız isim, şu notu düştü:

Hiçbir şey gerçekten kaybolmaz. Hoş geldin.

DÖRDÜNCÜ KEZ ANNE OLUYOR

Fox, paylaşımında daha önceki hamilelik kaybını anlattığı “Last November” adlı şarkısının sözlerine yer verdi. Megan Fox’un dördüncü, Kelly’nin ise ikinci çocuğu olacak.

Fox’un; eski eşi Brian Austin Green’den 12 yaşında Noah, 10 yaşında Bodhi ve 8 yaşında Journey adlı üç oğlu var. Kelly’nin ise Casie adında 15 yaşında bir kızı bulunuyor.