Megan Fox: Meydan okuyorum

Megan Fox, MTV Video Müzik Ödülleri ve ardından MET Gala gecesinde giydiği iddialı kıyafetlerden sonra kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi.

Son dönemde şarkıcı Machine Gun Kelly ile ilişkisi nedeniyle gündemde olan dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox, şimdi de ödül töreninde giydiği kıyafetlerle gündeme geliyor.

ELEŞTİRDİLER

Fox'un, katıldığı son iki etkinlikte giydiği kıyafetler sosyal medyada olay oldu. Birçok hayranı Megan Fox'un görünümüne tam not verirken, bazıları da ünlü oyuncuyu eleştirdi.

Megan Fox, kendisine gelen eleştirilerin ardından suskunluğunu bozdu. MTV ödül gecesi ve MET Gala'da çekilen iki fotoğrafını yan yana paylaşan ünlü yıldız, "Bir kadının nasıl olması gerektiğine ilişkin tutucu, duygusal anlamda bastırılmış fikirlerinizi görmezden geliyorum ve meydan okuyorum!" ifadelerini kullandı. Fox'un bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.