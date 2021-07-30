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Megan Fox'tan itiraflar
3 çocuğunun babası Brian Austin Green'den kısa süre önce boşanan Amerikalı oyuncu Megan Fox, gençlik yıllarıyla ilgili çok konuşulacak bir itirafa imza attı.
- Haber Merkezi
- 30.07.2021 - 07:41
10 yıllık eşi ve 3 çocuğunun babası Brian Austin Green'den geçtiğimiz yıl boşanan 35 yaşındaki Megan Fox, rapçi Machine Gun Kelly ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
GENÇLİK YILLARINI ANLATTI
Transformers serisindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşan Megan Fox, ABD'de bir TV programına katıldı. Fox, 20'li yaşlarında cinsel içerikli oyuncaklarını kullandığını itiraf etti.
"BENİM SIĞINDIĞIM LİMANDI"
Fox, "Genç olduğum yıllarda arzularımı tatmin edebilmek için cinsel fantezi oyuncaklarını kullanıyordum. Özellikle stresli olduğum zamanlarda bu oyuncaklar benim sığındığım limanımdı" ifadelerini kullandı.