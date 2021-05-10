Meghan Markle, Anneler Günü'nde bebek bezi bağışladı

Prens Harry'nin eşi Meghan Markle, bu yıl Anneler Günü'nü farklı bir şekilde kutladı.

Prens Harry ile birlikte İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılıp ABD'ye yerleşen Meghan Markle, bu yıl Anneler Günü'nü farklı bir şekilde kutladı.

Markle, evsiz ve hamile kadınlar yararına faaliyet gösteren bir vakfa bebek bezi ve temizlik malzemesi bağışladı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Meghan Markle ve Prens Harry, bağışlarını Harvest Home adlı kuruluş yararına yaptı. Kurum, haberi sosyal medya sayfasından paylaştı. Harvest Home adlı kurum Instagram sayfasında "Prens Harry ve Meghan Markle'ın kurduğu Archewell Vakfı'nın bir temizlik ürünleri firmasının da desteğiyle kendilerine bebek bezi, temizlik malzemeleri ve hamile ya da çocuklu kadınların ihtiyaç duyacağı diğer ürünleri bağışladığını" duyurdu.