Meghan Markle, düşük yaptığını açıkladı

Eski Sussex Düşesi, aylar önce başından geçen talihsiz bir olayı anlattı.

Prens Harry ile İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak, ABD'de kendilerine yeni bir hayat kuran Meghan Markle, hakkında bilinmeyen bir konuyu paylaştı.

Görüşlerini New York Times üzerinden aktaran Markle, geçen temmuz ayında düşük yaptığını söyledi.

"BİR TEMMUZ SABAHIYDI"

Markle, yazısında "Normalde diğer günler gibi başlayan bir temmuz sabahıydı. Oğlumu beşiğinden almadan önce saçımı at kuyruğu yaptım." ifadelerini kullandı.

Oğlu kollarındayken düştüğünü söyleyen eski Sussex Düşesi, yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

"KESKİN BİR KRAMP HİSSETTİM"

"Bezini değiştirdikten sonra keskin bir kramp hissettim. İkimizi de sakinleştirmek için bir ninni mırıldandım. Neşeli melodi, bir şeylerin doğru olmadığı hissine tam bir tezat oluşturuyordu.

"İKİNCİSİNİ KAYBETTİĞİMİ BİLİYORDUM"

İlk doğan çocuğuma sarılırken, ikincisini kaybettiğimi biliyordum. Saatler sonra hastanedeki yatağımda kocamın elini tutarak uzandım. İkimizin de gözyaşlarıyla ıslanan parmaklarını öpüyordum."