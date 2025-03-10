Meghan Markle, kızının son halini paylaştı

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İngiltere'den ayrılan Meghan Markle ve Prens Harry, Amerika'da yeni bir hayata başladı.

Bu yeni hayat ise dünyadaki pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Özellikle ikilinin çocuklarının son halleri, en fazla merak edilen konuların başında geliyor.

Meghan Markle, bu meraklı bakışları gidermek için yeni açtığı sosyal medya hesabından bir kare yayınladı.

KIZININ KARESİNİ PAYLAŞTI

"Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun Etrafımızdaki güçlü kadınları ve hayalleri olan kızları kutluyoruz. Ayrıca bizi her gün yükseltenlere teşekkür ediyoruz." notunu düşen Sussex Düşesi, uzun bir aradan sonra 3 yaşındaki kızı Lilibet'in fotoğrafını paylaştı.

YÜZÜNÜ GÖSTERMEDİ

Daha önce kızının yüzünü paylaşan Markle, bu sefer kızının son halini göstermemeyi tercih etti.