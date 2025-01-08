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Sosyal medya hesabını yeni açan Sussex Düşesi Meghan Markle, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Bu defa sosyal medya hesabından yaşadığı acı kaybını duyuran Markle, zor bir hayat hikayesi ile bilinen köpeği Guy'ı kaybetti.

"HAYATIMI DOLDURDUN"

43 yaşındaki Düşes, beagle cinsi köpeği Guy'ın ölümünü açıkladığı gönderisinde, "Umarım onun kaybından dolayı neden bu kadar perişan olduğumu anlarsın. Sanırım sen de biraz aşık olabilirsin. Sayamayacağım kadar çok gözyaşı döktüm. Yıllarca koşulsuz sevgi için teşekkür ederim, tatlı adamım. Hayatımı asla bilemeyeceğin şekillerde doldurdun." ifadelerini kullandı.