Üvey kardeşinden Meghan Markle açıklaması

Üvey kardeşi Samantha Markle, Meghan Markle’ın verdiği röportajla ilgili açıklama yaptı.

Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bıraktıktan sonra ABD’ye yerleşen ve hem aileye hem de İngiliz medyasına savaş açan Prens Harry ve Meghan Markle, ünlü televizyoncu Oprah Winfrey’e yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.

"İNTİHARI DÜŞÜNDÜM"

Kraliyet ailesine şok suçlamalar yönelten ikili, bebeklerinin ten renginin sorgulandığını, gelirlerinin kesildiğini ve Markle’ın bir dönem intiharı bile düşündüğünü anlattı. Çiftin bu iddialarının ardından Kraliyet Ailesi'nden ne tepki geleceği merak konusu olmuştu.

TOPLANTI YAPILDI

İngiltere basını, iki saatlik röportajın yayınlanmasının ardından Kraliçe Elizabeth’in acil olarak toplantı kararı aldığını yazdı. Kraliçe Elizabeth, tahtın ikinci sıradaki varisi Prens Charles ve üçüncü sıradaki varisi Prens William’la durum değerlendirmesi yaptı.

"KAÇIRILAN KİŞİLERİ HATIRLATIYOR"

Meghan Markle’ın üvey kardeşi Samantha Markle da röportajla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Harry’nin Stockholm sendromu yaşadığını iddia eden Markle, “Meghan’da narsist kişilik bozukluğu görüyorum. Teşhis koymuyorum ama onun bir yardım alması gerekiyor. Harry için kötü hissediyorum. Ailesinden, arkadaşlarından ve bildiği hayattan koparıldı. Bana kaçırılan kişileri hatırlatıyor. Hayatının çok kötü olduğuna inanıp kendisini alıkoyan kişiye aşık olan kişiler gibi.” dedi.

"DİANA’YI İDOL ALDI"

Meghan Markle’ın dersine iyi çalıştığını savunan Samantha Markle, “O, Diana’yı kendine idol aldı. Diana için dersine iyi çalıştı. Onun kıyafetlerini, vücut dilini taklit etti. İlk buluşmalarında onun parfümünü kullandı. Kardeşimin Harry’nin kim olduğunu bilmediğini söylemeyin.” ifadelerini kullandı.