Haber Merkezi

2020 yılında İngiltere'den ayrılan ve Amerika'ya yerleşen Meghan Markle, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı açtı.

"Meghan" ismini verdiği hesabıyla geri dönen Markle, yeni projesini de sosyal medyadan duyurdu.

MARKLE ÜNLÜ İSİMLERLE YEMEK YAPACAK

Düşeş, "With Love, Meghan" adlı 8 bölümlük bir programla izleyici karşısına çıkacak.

Markle ile Prens Harry'nin bir dijital platform ile yaptığı 100 milyon dolarlık anlaşma kapsamında duyurulan programda, Markle ünlü isimleri programında ağırlayacak ve birlikte yemek yapacaklar.

İLK SUNUCULUK DENEYİMİ

"With Love, Meghan", Sussex Düşesi'nin ilk sunuculuk deneyimi olacak.

Çiftin geçtiğimiz yıl yayınlanan Polo adı belgeseli beklentiyi karşılamasa da 2022 tarihli "Harry and Meghan" adlı belgesel, 81 milyon izlenmeye ulaştı ve platformun en çok izlenen belgeselleri arasına girdi.

Programın tanıtımında Markle "Bazı küçük ipuçları ve püf noktaları paylaşacağım. Bu program, arkadaşlarla bağlantı kurmakla ilgili olacak. Bunu ilk kez birlikte yapıyor olmamız harika. Yeni arkadaşlar edinmek... ve sadece öğrenmek" ifadelerini kullanıyor.