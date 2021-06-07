- Haberler
- Magazin Haberleri
- Mehmet Akif Alakurt'un yeni hayatı
Mehmet Akif Alakurt'un yeni hayatı
Maraz Ali karakteri ile tanınan Mehmet Akif Alakurt, bir köye yerleşti.
- Haber Merkezi
- 07.06.2021 - 06:44
- Güncelleme : 07.06.2021 - 08:51
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt da kariyerine nokta koyup şehri terk etti, köy yaşamına geçiş yaptı.
KÖPEKLERİYLE GELDİ
Alakurt, Kaş’a bağlı bir köyde 3 dönümlük arazi alıp buraya ev yaptırdı. Oyuncu, hatırı sayılır bir bütçeyle inşa ettirdiği eve yaklaşık 6 ay önce iki kurt köpeğiyle birlikte yerleşti.
KONUŞMUYOR
Köy halkı Mehmet Akif Alakurt’un kimseyle konuşmadığını, karşılaştığı kişilere selam dahi vermediğini söylüyor. Oyuncu, gününün büyük bölümünü bağ bahçe işleriyle ilgilenerek geçiriyor.