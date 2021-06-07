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    Mehmet Akif Alakurt'un yeni hayatı

    Maraz Ali karakteri ile tanınan Mehmet Akif Alakurt, bir köye yerleşti.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2021 - 06:44
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 08:51
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    Mehmet Akif Alakurt'un yeni hayatı

    Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt da kariyerine nokta koyup şehri terk etti, köy yaşamına geçiş yaptı.

    KÖPEKLERİYLE GELDİ

    Alakurt, Kaş’a bağlı bir köyde 3 dönümlük arazi alıp buraya ev yaptırdı. Oyuncu, hatırı sayılır bir bütçeyle inşa ettirdiği eve yaklaşık 6 ay önce iki kurt köpeğiyle birlikte yerleşti.

    KONUŞMUYOR

    Köy halkı Mehmet Akif Alakurt’un kimseyle konuşmadığını, karşılaştığı kişilere selam dahi vermediğini söylüyor. Oyuncu, gününün büyük bölümünü bağ bahçe işleriyle ilgilenerek geçiriyor.

    Mehmet Akif Alakurt un yeni hayatı #1

    Mehmet Akif Alakurt un yeni hayatı #2

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