Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük aşkından ayrıldı

Son zamanlarda gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, aradığı aşkı kendisinden 40 yaş küçük olan Gülseren Ceylan'da buldu.
Evlilik teklifi eden ve hazırlık yapan Erbil-Ceylan cephesinden ise üzücü bir haber geldi.
Mehmet Ali Erbil ve sevgilisi Gülseren Ceylan ayrıldı. Ceylan, sosyal medya hesabından ayrıldıklarını açıkladı.
"Kendisine başarılar"
İlişkileriyle gündemden düşmeyen ikiliden Gülseren Ceylan, Instagram hesabından şoke eden bir açıklamada bulundu.
Ceylan, şu ifadeleri kullandı:
Mehmet Ali Erbil ile yollarımı ayırdım. Kendisine hayatta başarılar dilerim. Size buradan toplu cevap olsun, bir daha bu konu hakkında konuşmayacağım.
Öte yandan Serdar Ortaç'ın 'Bilsem Ki' şarkısından bahsedildiği anlarda Mehmet Ali Erbil, Instagram canlı yayınında hüngür hüngür ağlamıştı.
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