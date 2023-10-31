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Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük aşkından ayrıldı

Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük aşkından ayrıldı Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yıollarını ayırdı. Konu hakkında açıklama yapan Gülseren Ceylan, "Mehmet Ali Erbil'le yollarımı ayırdım. Kendisine hayatta başarılar dilerim. Bir daha bu konu hakkında konuşmayacağım" dedi.