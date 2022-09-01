Mehmet Ali Erbil: Çarkıfelek’ten kimseyle sevgili olmadım

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Çarkıfelek programına katılan kimseyle birlikte olmadığını söyledi.

Son dönemde sağlık sorunları nedeniyle ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Mehmet Ali Erbil, o günleri geride bıraktı.

İyilşetiğinden beri magazin gündeminden düşmeyen Erbil, dün akşam Bodrum'daki bir mekanda sahne aldı.

Sahnede samimi açıklamalarda bulunan Mehmet Ali Erbil, bir dönemin fenomen olmuş programı Çarkıfelek hakkında konuştu.

"İş prensibim var"

Ünlü şovmen, “Çarkıfelek’ten kimler geldi kimler geçti, ne hostesler çıktı yolu Çarkıfelek'ten geçen herkes ünlü oldu. İş prensibinden dolayı programa katılan kimseyle sevgili olup aşk yaşamadım” diyerek müzikseverleri güldürdü.