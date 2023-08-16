Mehmet Ali Erbil: Dediklerim yanlış anlaşılıyor

ensonhaber.com

Geçtiğimiz aylarda katıldığı programda cinsel içerikli yorumlar yapan Mehmet Ali Erbil, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki görmüştü.

Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim. Ben andropoza girmedim, benim cinselliğim devam ediyor.” açıklamasını yapan Erbil, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi.

Etiler’de görüntülenen Erbil, basın mensuplarıyla dertleşti:

“Sürekli üstümde bir algı yapılıyor ve dediklerim yanlış anlaşılıyor. Diken üstündeyim bildiğin. Benim söylediğim sadece andropoza girmediğimdi affedersiniz. Hatta sonra dediler ki; '20 yaşındaki kadınla beraber olabilirim'. Tabii ki öyle bir şey söylemedim. Mehmet Ali Erbil'den böyle malzeme çıkıyor diye vur abalıya durumu var.”