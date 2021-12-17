Ece Ronay'ın taciz şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan Mehmet Ali Erbil, savcıya ifade vermek üzere tekerlekli sandalye ile adliyeye geldi.

Geçtiğimiz aylarda Mehmet Ali Erbil ile sosyal medya fenomeni Ece Ronay arasındaki taciz tartışması, Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa eden Ece Ronay, taciz edildiğini açıklamış ve Erbil'in "Bu akşam yanında uyumak istiyorum, Memelerini Tiktok'ta açıp göstermek daha mı saygın." gibi WhatsApp gönderilerini paylaşmıştı.

TACİZ İDDİASINI İNKAR ETMİŞTİ

Mehmet Ali Erbil ise, bağlandığı canlı yayın programında iddiaları kabul etmediğini, asla taciz etmediğini söylemişti.

Ece Ronay da canlı yayında konuşulanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, "Kimse beni tehdit edemez, ben susmuyorum." demişti.

Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in tacizini ifşaladı VİDEO

SAVCIYA İFADE VERDİ

Ece Ronay tarafından "Cinsel taciz" ve "Sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret" ile suçlanan Mehmet Ali Erbil, bugün Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi.

Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın taciz şikayeti için ifade verdi VİDEO

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELDİ

Tekerlekli sandalyeyle adliyeye gelen Erbil, soruşturma savcısına ifade verdi. Yaklaşık yarım saat ifade veren Erbil, sonrasında savcılıktan çıktı.

Basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakarak, ‘İyi bayramlar’ diyen Erbil, sonrasında adliyeden ayrıldı.

Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil tarafından taciz edildiğini açıkladı









