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    Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın taciz şikayeti için ifade verdi

    Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın taciz şikayeti için ifade verdi

    Ece Ronay'ın taciz şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan Mehmet Ali Erbil, savcıya ifade vermek üzere tekerlekli sandalye ile adliyeye geldi.
    • DHA
    • 17.12.2021 - 16:15
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 17:06
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    Geçtiğimiz aylarda Mehmet Ali Erbil ile sosyal medya fenomeni Ece Ronay arasındaki taciz tartışması, Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

    Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa eden Ece Ronay, taciz edildiğini açıklamış ve Erbil'in "Bu akşam yanında uyumak istiyorum, Memelerini Tiktok'ta açıp göstermek daha mı saygın." gibi  WhatsApp gönderilerini paylaşmıştı.

    TACİZ İDDİASINI İNKAR ETMİŞTİ

    Mehmet Ali Erbil ise, bağlandığı canlı yayın programında iddiaları kabul etmediğini, asla taciz etmediğini söylemişti.

    Ece Ronay da canlı yayında konuşulanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, "Kimse beni tehdit edemez, ben susmuyorum." demişti.

    Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in tacizini ifşaladı VİDEO

    Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay ın taciz şikayeti için ifade verdi #1

    SAVCIYA İFADE VERDİ

    Ece Ronay tarafından "Cinsel taciz" ve "Sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret" ile suçlanan Mehmet Ali Erbil, bugün Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi.

    Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın taciz şikayeti için ifade verdi VİDEO

    Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay ın taciz şikayeti için ifade verdi #2

    TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELDİ

    Tekerlekli sandalyeyle adliyeye gelen Erbil, soruşturma savcısına ifade verdi. Yaklaşık yarım saat ifade veren Erbil, sonrasında savcılıktan çıktı.

    Basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakarak, ‘İyi bayramlar’ diyen Erbil, sonrasında adliyeden ayrıldı.

    Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil tarafından taciz edildiğini açıkladıMehmet Ali Erbil, Ece Ronay ın taciz şikayeti için ifade verdi #3

    Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay ın taciz şikayeti için ifade verdi #4

    Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay ın taciz şikayeti için ifade verdi #5

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    Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay ın taciz şikayeti için ifade verdi #7

    Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay ın taciz şikayeti için ifade verdi #8

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