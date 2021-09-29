Mehmet Ali Erbil: Emel Sayın'la da aşk yaşadım

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, daha önce hiç magazin gündemine gelmeyen bir aşkını da itiraf etti.

Yaşadığı zor günleri geride bırakan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Aşk hayatından bahseden Erbil, Emel Sayın ile birliktelik yaşadığını ilk kez itiraf etti.

Neden ayrıldıklarını açıklayamayacağını söyleyen Erbil, "Çok sevdiğim hala görüştüğüm, her zaman benim yanımda olan iyiliğimde kötülüğümde çok önemli bir dostum...

"DİZİDEN ÖNCEYDİ"

Emel Sayın'la 3 ay kadar beraberdim. Emel Sayın hastane sürecinde beni hiç yalnız bırakmadı. Hiç kaybetmediğim, birlikte yaşadığım dostum ama neden ayrıldığımızı açıklayamam. 'Aşkım Aşkım' dizisinden çok önce olan bir ilişkiydi...' ifadelerini kullandı.

"PİYASADA İLK OLMAK İSTERİM"

"Genç kuşaktan Serenay Sarıkaya'yı beğeniyorum." sözleriyle gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, 'Serenay sana mesaj atsa onunla konuşur musun?' sorusuna "Piyasada benden önce adı çok geçmiş kişilerle birlikte olmadım, onları kınadığım anlamına gelmesin." cevabını verdi.