Mehmet Ali Erbil: Eşcinsellik benim için sapkınlıktır

Açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Mehmet Ali Erbil, eşcinsellik hakkında düşüncelerini dile getirdi.

Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücade eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kötü günleri geride bıraktı.

Sektöre hızlı bir giriş yapan Erbil, birçok ünlü ismin desteklediği LGBT lobisi hakkındaki fikirlerini dile getirdi. Günaydın'dan Tuba Kalçık'a açıklamalarda bulunan Erbil, "Eşcinsellik benim için sapkınlıktır." ifadelerini kullandı.

"Gençlerimizi koruyalım"

Ünlü isimlerin bunu desteklemesinin yanlış olduğunu söyleyen Erbil, "Eşcinsellik benim için sapkınlıktır. Benim de 16 yaşında oğlum var. Böyle sapkınlardan gençlerimizi korumalıyız.

"Bunun bayraktarlığı olmaz"

Eşcinsellerin yaşamlarına saygı duyuyorum ama bunun bayraktarlığı yapılmamalı.

"Sanatçılarımız daha özenli olmalı"

Sanki güzel bir şeymiş gibi göstermek yanlış. Bizim adetlerimizde böyle bir şey yok. Sanatçılarımız daha özenli olmalı." diye konuştu.

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