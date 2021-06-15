Euro
10.2705
0.03%
Dolar
8.4665
-0.03%
Altın
507.55
-0.13%
Borsa
1.454
0%
Bitcoin
338.575
2.34%
EXEN Coin
33.12
-1.34%
16ºC
İstanbul
Sağanak yağış 16 C

    Mehmet Ali Erbil, estetik kliniğinde

    Yüzündeki kırışıklıklardan rahatsız olan Mehmet Ali Erbil, estetik yaptırmaya karar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2021 - 07:37
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 08:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mehmet Ali Erbil, estetik kliniğinde

    Yakın zamanda televizyon programı yapacağı iddia edilen şovmen Mehmet Ali Erbil, estetik yaptırmak için Nişantaşı'ndaki bir kliniğe geldi.

    "FİZİK TEDAVİYE GELMEDİM"

    Erbil, “Fizik tedaviye mi geldiniz?” diye soran basın mensuplarına şakayla takılıp, geçtiğimiz günlerde Fransız askısı yaptırdığı yeni görüntüsüyle gündem olan Seda Sayan’a atıfta bulunup “Şükür arkadaşlar iyiyim, fizik tedaviye gelmedim. Seda Sayan’a benzemeye, estetiğe geldim” cevabını verdi.

    Erbil’in yüzündeki kırışıklıkları gidermek estetik müdahale yaptırdığı öğrenildi.

     

    Mehmet Ali Erbil, estetik kliniğinde #1

    Mehmet Ali Erbil, estetik kliniğinde #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir