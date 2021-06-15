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- Mehmet Ali Erbil, estetik kliniğinde
Mehmet Ali Erbil, estetik kliniğinde
Yüzündeki kırışıklıklardan rahatsız olan Mehmet Ali Erbil, estetik yaptırmaya karar verdi.
- Haber Merkezi
- 15.06.2021 - 07:37
- Güncelleme : 15.06.2021 - 08:16
Yakın zamanda televizyon programı yapacağı iddia edilen şovmen Mehmet Ali Erbil, estetik yaptırmak için Nişantaşı'ndaki bir kliniğe geldi.
"FİZİK TEDAVİYE GELMEDİM"
Erbil, “Fizik tedaviye mi geldiniz?” diye soran basın mensuplarına şakayla takılıp, geçtiğimiz günlerde Fransız askısı yaptırdığı yeni görüntüsüyle gündem olan Seda Sayan’a atıfta bulunup “Şükür arkadaşlar iyiyim, fizik tedaviye gelmedim. Seda Sayan’a benzemeye, estetiğe geldim” cevabını verdi.
Erbil’in yüzündeki kırışıklıkları gidermek estetik müdahale yaptırdığı öğrenildi.