Mehmet Ali Erbil, kök hücre tedavisi görecek

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kök hücre tedavisi için yeniden hastaneye yatacak.

Uzun süre sağlık sorunu yaşayan ve tedavisi devam eden ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, en son Çekmeköy’deki hayvanat bahçesinde görüntülenmişti. Ünlü komedyenin tekerli sandalyeli olduğu hayvanlara süt içirdiği ziyarette, zaman zaman elinin titrediği görülmüştü.

KÖK HÜCRE TEDAVİSİ DENENECEK

Ünlü şovmenden yeni haber geldi. Erbil, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren kök hücre tedavisine başlıyor. Ünlü şovmen, Maslak'taki özel hastanede 40 gün boyunca steril bir ortamda izole edilecek.