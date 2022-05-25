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Mehmet Ali Erbil, konuşmamak için ağzını bantladı

Mehmet Ali Erbil, konuşmamak için ağzını bantladı

Melike Öcalan'a söylediği, "Elimi değdirdiğim meşhur oluyor ama sana değdiremedim." sözleriyle tepki çeken Mehmet Ali Erbil, ilginç bir yönteme imza attı. Erbil konuşmamak için ağzını bantladı.