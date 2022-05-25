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    Mehmet Ali Erbil, konuşmamak için ağzını bantladı

    Melike Öcalan'a söylediği, "Elimi değdirdiğim meşhur oluyor ama sana değdiremedim." sözleriyle tepki çeken Mehmet Ali Erbil, ilginç bir yönteme imza attı. Erbil konuşmamak için ağzını bantladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2022 - 12:15
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 13:06
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    Mehmet Ali Erbil, konuşmamak için ağzını bantladı

    Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir ödül töreninde Melike Öcalan'a söylediği skandal sözlerle gündeme gelmişti.

    Erbil'in, gecenin sunuculuğunu yapan Melike Öcalan'a "Elimi değdirdiğim meşhur oluyor ama sana değdiremedim." sözleri tartışma yaratmıştı.

    Erbil, tartışılan sözlerinin ardından gelen tepkilere cevap vermemek için ilginç bir hamle yaptı.

    Ağzını bantladı

    Erbil, önceki akşam bir mekandan çıkarken görüntülendi.

    Kadın arkadaşlarının koluna girerek mekandan çıkan Erbil, eleştirilere cevap vermemek için ağzını bantladı.

    Mehmet Ali Erbil, konuşmamak için ağzını bantladı VİDEO

    "Artık konuşmasa daha iyi"

    Erbil, basın mensuplarının ısrarlı soruları karşısında sessiz kalırken yanındaki kadın arkadaşı, "Konuşması yasak çünkü her konuşması olay oluyor. Artık konuşmasa daha iyi." dedi.

    Mehmet Ali Erbil, konuşmamak için ağzını bantladı #1

    Mehmet Ali Erbil, Melike Öcalan'ı zor durumda bıraktı

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