Mehmet Ali Erbil, Melike Öcalan olayıyla ilgili konuştu

Bir ödül töreninde sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil, sunucu Melike Öcalan'a, "Elimi değdirdiğim herkes meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi." demişti.

'Kaçış sendromu' hastalığı nedeniyle bir dönem zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir ödül töreninde Melike Öcalan'a söylediği skandal sözlerle gündeme gelmişti.

"Sana değdirmedim"

Erbil'in gecenin sunuculuğunu yapan Melike Öcalan'a; "Elimi değdirdiğim meşhur oluyor ama sana değdiremedim" sözleri tartışma yaratmıştı. Tepki çeken sözlerin ardından Mehmet Ali Erbil, solayla ilgili bir kez daha konuştu.

"Yanlış anlaşıldım"

Habertükr'te yer alan habere göre, ünlü şovmen "Yanlış anlaşıldığımı ve iyi niyetimin suistimal edildiğini daha önce de açıkladım. Ben zaten ona takılmıştım, herkese takılıyorum ben. Neden böyle tepkiler geliyor anlamış değilim." açıklamasını yaptı.

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Mehmet Ali Erbil'den Melike Öcalan'a: Sana değdirmedim ViDEO