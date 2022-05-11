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    Mehmet Ali Erbil, Melike Öcalan'ı zor durumda bıraktı

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Melike Öcalan'a "Sana değdirmedim" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 10:34
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 11:00
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    Mehmet Ali Erbil, Melike Öcalan'ı zor durumda bıraktı

    Yaşadığı ciddi sağlık problemleri nedeniyle uzunca bir süredir tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, dün akşam bir derginin ödül törenine katıldı.

    Ödül vermek  için sahneye çıkan Erbil, gecenin sunucusu olan ünlü sunucu Melike Öcalan'ı sözleriyle şoke etti.

    "Melike'ye değdirmedim"

    Ödülü alırken Öcalan'a dönen ünlü şovmen, "Ne kadar güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi." dedi.

    Neye uğradığını şaşıran Öcalan, "Ben şoktayım şu an." dedi. Zor durumda kalan sunucu, hemen toparlanıp ödül gecesini sunmaya devam etti.

    Mehmet Ali Erbil'den Melike Öcalan'a: Sana değdirmedim ViDEO

    Mehmet Ali Erbil, Melike Öcalan ı zor durumda bıraktı #1

    Mehmet Ali Erbil, Melike Öcalan ı zor durumda bıraktı #2


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