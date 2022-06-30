Mehmet Ali Erbil özel hastane ücretine isyan etti

Mehmet Erbil son olarak ise özel bir hastaneye ödediği ücretle gündeme geldi.

Geçtiğimiz senelerde evinde düşerek rahatsızlanan ve kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süre tedavi gören Mehmet Ali Erbil, uzun süre gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuştu.

1.300 TL şoku

Sırtında çıkan yağ bezesini göstermek için İstanbul'daki bir özel hastaneye giden Mehmet Ali Erbil, 2 dakikalık muayene için 1.300 TL ödedi.

Yaşadığı bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Mehmet Ali Erbil, katıldığı magazin programında şu ifadeleri kullandı:

“Dün Cüneyt Arkın'ın ailesine taziyeye gittim. Hastaneye gitmişken de sırtımdaki yağ bezesine benzeyen sivilceyi gösterdim. 2 dakika muayene oldum ve enfeksiyon kaptığını söyledi. Sonra sekreter ödemenin 1300 TL olduğunu söyledi. Allah kimseyi hastaneye düşürmesin.





"Köyden insanlar geliyor"

Kız kardeşim profesör ve randevuları dolu. Kardeşim durumu iyi olmayan köyden gelen hastalarının verdiği bir tavuk karşılığında 20 bin TL'lik ameliyatı yapıyor. Bunlar da 1300 TL'yi alarak sanki zengin olacaklar.

Hastanede konuştuğum kadının annesinin bacağı kırılmış. Kırılan bacağı alçıya almışlar ve 120 bin TL istemişler.

"Hırsız"

Sağlık Bakanı dünyada olmayacak reformlar yaptı. Allah beni devlet hastanesine düşürseydi bunların hiçbiri başıma gelmezdi.

Özel hastaneler hırsız. Asgari ücret 4 bin TL özele giderek bir sivilcesini gösterse maaşının 4'te 1'i gitti. Biz hastanede sesimizi çıkarmadan parayı ödedik."